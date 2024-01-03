Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu liderliğindeki bir araştırma ekibi, Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülen yemek borusu kanseri ile ilgili önemli bir bulguya ulaştı. Yapılan çalışma, 25 yıl boyunca 742 erkek ve 720 kadın hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Elde edilen verilere göre, çalışmaya katılan hastaların yüzde 85'i sıcak çay tüketmekteydi. Prof. Dr. Eroğlu, çayın sıcaklığının sindirim sistemini olumsuz etkileyerek kansere neden olabileceğini ifade ederek, "Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim." şeklinde uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Eroğlu, çayın sadece birçok faydasının yanı sıra vücuda zararlar da verebileceğini belirterek, özellikle Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan gibi çevre illerde daha sık rastlanan yemek borusu kanserinin temel sebebinin sıcak çay tüketimi olduğunu vurguladı.

Araştırma kapsamında, günlük çay tüketim miktarları da değerlendirildi. Prof. Dr. Eroğlu, "Günde 1 litreden daha az 7-8 bardak çay içen ile daha fazla içenleri karşılaştırdık ve günde 15-20 bardak çay içen gruptakilerde yemek borusu kanserlerinin yüksek oranda görüldüğünü de tespit ettik." dedi.

Eroğlu, ABD ve Avrupa'da yemek borusu kanserlerinin ana nedeninin obezite ve reflü olduğunu belirterek, Türkiye'de ise özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıcak çay ve beslenme alışkanlıklarının bu tür kanserleri tetiklediğini söyledi. Çalışmanın sonuçları Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlandı.