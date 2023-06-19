Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği, ilçenin vizyon yatırımlarından olan kent meydanında üç katlı otoparkın kaba inşaatı tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın vizyon projesi olan kent meydanında çalışmalar hızla ilerliyor. Göreve geldikten sonra ilçeye kimlik kazandıracak yatırımlar için düğmeye basan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kent meydanı için kolları sıvamıştı.

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Çayırova Kent Meydanı’nda önemli gelişmeler yaşanıyor. Kent meydanında inşa edilen ve Çayırova’nın parklanma ihtiyacını büyük oranda karşılayacak üç katlı otoparkın kaba inşaatı tamamlandı.

Yoldan 11 metre derinlikte inşa edilen otoparkın kaba inşaatının bitmesinin ardından, meydana inşa edilecek Çayırova’nın yeni camisi için harekete geçildi. Otopark üzerine inşa edilecek cami için çalışmalara başlanırken, caminin temeli için de beton serimi tamamlandı. Bununla beraber, kent meydanında çevre-peyzaj düzenlemesi ve kafeterya için hafriyat çalışmalarının da çok kısa bir sürede başlayacağı açıklandı.

ÇAYIROVA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ

25 bin metrekare alana kurulan kent meydanında 9 bin metrekare kapalı alan imalatı tamamlanırken, projenin hızla tamamlanarak ilçe halkın hizmetine açılması planlanıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçemizin kalbinin atacağı ve vatandaşlarımızın nefes alacağı kent meydanında çalışmalar hızla ilerliyor. 25 bin metrekare alana kurulan Kent Meydanı; yaklaşık 3 bin kişilik ve alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’mızın yeni cazibe merkezi olacak” dedi.