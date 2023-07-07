İki yılda iki şampiyonluk alarak büyük başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 1. Lig mücadelesi için kadroyu şekillendirmeye başladı.

Üst üste iki sezonda iki şampiyonluk alarak, Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadroyu şekillendirmek üzere düğmeye bastı. İç transferde geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunda pay sahibi olan isimlerle kontrat tazeleyen Çayırova Belediyesi, yeni bir koç ile de anlaştı. Dış transfere de harekete geçen Çayırova Belediyesi, iki yeni takviyeyle takımını güçlendirdi. Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek Çayırova Belediyesi, takımı tecrübeli baş antrenör Fatih Emre Gezer’e emanet etti. Bugüne kadar birçok önemli takımı çalıştıran Gezer, son olarak Semt 77 Yalovaspor’un baş antrenörlüğü görevini üstlenmişti. Transfer çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, önemli iki ismi kadrosuna kattı. Son olarak Sigortam.net takımında forma giyen Cenk Şekeroğlu ile geçtiğimiz sezon Petkim Spor’da mücadele eden Ömercan Engin, yeni sezonda Çayırova Belediyesi için parkede ter dökecek. Dış transferde önemli isimleri kadrosuna katan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon takımda mücadele eden 5 önemli isimle kontrat tazeledi. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Serhat Uğur, Can Altıntığ, Sebo Göndür, Batuhan Güngör ve Kutay Akpulat’la, Türkiye Basketbol Ligi’nde de yola devam edilecek.