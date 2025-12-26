Ligde geride kalan süreçte 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, MKE Ankaragücü maçını kazanarak devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
Çayırova Spor Salonu'nda saat 14.45'te başlayacak müsabakayı, hakemler İsmail Binbir, Burak Durmuş ve Mustafa Candemir Tabak yönetecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, tüm basketbolseverler maçı izlemeye davet edildi. Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Kaynak: İHA