Bursa’da gerçekleştirilen İller Arası Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Çayırova Belediyesi sporcuları adından başarıyla söz ettirdi. Sporcular, biri altın, biri gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyayı kazandı.

Bursa’da gerçekleştirilen İller Arası Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, aldıkları 8 madalyayla büyük başarıya imza attı. 26 il, 57 kulüp ve 815 sporcunun katıldığı turnuvada Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, biri altın, biri gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyayı kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları arasında 2014 doğumlu Toprak Kahrıman 45 kiloda Toprak şampiyon olurken, 2014 doğumlu Taha Eymen Şahin 45+ pkiloda ikinci oldu. Bununla birlikte kızlarda 2015 doğumlu Feyza Yıldız 37 kilogramda, 2015 doğumlu Meymüne Nur Özgül 34 kilogramda, 2014 doğumlu Cihangir Kıvrak 35 kilogramda, 2013 doğumlu Damla Ada Gürsu 30 kiloda, 2011 doğumlu Murat Efe Özdemir 47 kiloda ve 2011 doğumlu İbrahim Enes, erkekler 52+ kilogramda üçüncü oldu.