Çayırova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanıma Derneği lokalinde bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir ve çok sayıda misafirin katılım sağladığı programda bölge sakinleri Başkan Hürriyet’i büyük bir coşkuyla karşıladı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Milletvekilliği döneminde sizlerle çok sık bir araya geldik. Derneğimizin kapıları bize her zaman açık oldu. Bizi hep böyle yoğun kalabalıklar karşıladı. Siyaset gelir geçer, seçim dönemleri biter. Elbette her siyasetçi destek ister. Fakat bu süreçler bittiğinde birbirimizin ruhunda bıraktığımız izler kalır. Birbirimizle neler paylaştığımız çok daha kıymetli. Bu derneğin üyeleri her zaman çok samimiyetle ve güzellikle bizleri karşıladılar. Bunun için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ve tabi ki Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun başkanımın hoşgörüsü, misafirperverliğine sonsuz teşekkürler. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

İzmit Belediye Başkanı olduktan sonra İzmit’teki yoğunluğumuz nedeniyle kentin diğer bölgelerine eskisi kadar gelemediklerini ifade eden Hürriyet, "Bu vesileyle bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek çözüm önerileri sunmak önemli. Biz halkımızla sık sık buluşmaya, onları dinlemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın görüşü, ideolojisi ne olursa olsun kucaklamaya çalışıyoruz. Herkesin sorununu sorunumuz bilerek çözüm üretmeye ve asla ayrımcılık yapmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hürriyet, Beslenme Saati projesinin tüm Türkiye’de olması gerektiğini ifade etti.