Sosyal belediyecilikte öncü çalışmalar gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye malzemesi yardımı gerçekleştirecek.KOCAELİ (İGFA) - İhtiyaç sahibi ailelerin her an yanında olan Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde de ailelere destek olmak için düğmeye bastı.

Bu yıl da Çayırova’daki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirecek olan Çayırova Belediyesi, eğitime bir destek daha sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılacak kırtasiye malzemesi yardımıyla, yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların yüzleri gülecek. Eğitimin her zaman yanında olan ve Çayırovalı çocukların gelecekleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, kırtasiye malzemesi desteği ile Çayırovalı miniklerin her an yanlarında olduğunu bir kez daha gösterecek.

BAŞVURUDA KOLAYLIK

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalarına bir yenisini ekleyecek olan Çayırova Belediyesi, kırtasiye malzemesi desteğinin hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapılacağını açıkladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Çayırova Belediyesi’nden yardım alan tüm ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımının yapılacağını belirtirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kaydı bulunmayan, ancak kırtasiye malzemesi desteğinden faydalanmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahibi ailelerin Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiğini belirtti. Başvuru tarihi ise 28 Ağustos olarak açıklandı.