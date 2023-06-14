Çayırova Belediyesi’nin bu yıl Akse Mahallesi’nde kurduğu kurban pazarında hareketlilik başladı. 163 çadırın kurulduğu pazarda, duş yerleri, tuvalet, mescit, çay, kahve ve yemek hizmeti sunuluyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da Akse Mahallesi’nde kurulan Çayırova Kurban Pazarında çadırlar kuruldu. 6 Haziran Salı günü çekilen kura sonrasında, 163 çadır yeri için yerler belirlenmişti. Kura sonrasında hayvanların sevkiyatına başlanırken, hayvan pazarı esnafı da kurduğu çadırlarla Çayırovalılara ve bölge vatandaşlarına hizmet veriyor. 163 çadırın kurulduğu pazarda, duş yerleri, tuvalet, mescit, çay, kahve ve yemek hizmeti sunuluyor. Esnaflar Çayırova Belediyesi’nin sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti. Öte yandan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kurban pazarında düzenli olarak sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.