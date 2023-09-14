İki yılda aldığı iki şampiyonluk sonrasında bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu Iğdır deplasmanında açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde müsabakalar, 15 Eylül Cuma günü başlıyor. Zorlu geçecek lig maratonunda, temsilcimiz Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu Iğdır deplasmanında açacak.

İki, yılda kazandığı iki şampiyonlukla, ilçe spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Çayırova Belediyesi, ilk müsabakasında 16 Eylül Cumartesi günü Alagöz Holding Iğdır Basketbol’un rakibi olacak. Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu’nda saat 13.00’da gerçekleşecek müsabakaya yoğun ilgi olması bekleniyor. Tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek Çayırova Belediyesi, Iğdır deplasmanından zaferle ayrılarak, sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

HEDEF, LİGE KAZANARAK BAŞLAMAK

Geçtiğimiz sezondan 5 isimle yola devam eden ve yeni basketbolcularla kadrosunu güçlendiren Çayırova Belediyesi, yeni sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Baş antrenör Fatih Emre Gezer’in öncülüğünde sezona hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde hedef, uzun lig maratonuna kazanarak başlamak.

Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu’nda 16 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’da oynanacak karşılaşma TBF TV Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.