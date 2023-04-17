Çayırova Turgut Özal Köprüsü’ne ilave köprü inşa edilmesiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri daha güvenli ulaşıma kavuştu.

Çayırova’nın kilit noktalarından biri olan ve mevcut haliyle trafik yükünü kaldıramayan Turgut Özal Köprüsü’ne ilave köprü inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin tamamlanmasıyla köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçti. Tek şeritli gidiş geliş olan mevcut köprünün yanına "Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım Projesi" çerçevesinde ikinci bir köprü inşa eden ve bölgedeki caddeleri de 2x2 halinde genişleterek trafik yükünü önemli ölçüde hafifleten Büyükşehir Belediyesi, trafiği akıcı hale getirdi. İki şeritli olarak planlanan proje çerçevesinde 2 bin 195 metre 2x2 bölünmüş yol, 284 metre 1x1 yol, 64.70 metre uzunluğunda 10.75 metre genişliğinde açıklıklı köprü inşa edildi. Proje çerçevesinde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlandı. Mevcut caddeler olan Turgut Özal, Tuna Namık Kemal Caddesi, bağlantı yolları ve kavşakları yenilenerek 2x2 yol haline getirildi. Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanıyor.