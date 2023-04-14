Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların sağlığı ve huzuru için ara vermeden denetimlerine devam eden zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler kent genelindeki marketlerde özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin raflarda ve depolarda yer alıp almadığını denetleyerek etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkları titizlikle inceledi.

Ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de denetledi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.