Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları ve pastaneleri denetiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi zabıtası, Kurban Bayramı öncesinde denetime çıktı. Çayırovalıların güvenli ve sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane, tatlı üretim ve satış yeri ve şekerlemeci gibi işletmeleri denetliyor. Çayırova Zabıtası’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, iş yerlerine çalışma ruhsatları, hijyen belgeleri gibi evraklar kontrol ediliyor.

İş yerlerinde fiyat etiket kontrolü de gerçekleştirin Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetlenen yerlerde personellere de uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalıların sağlığını korumak için ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden devam edecek.