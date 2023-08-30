Çayırova’ya yeni sosyal yaşam alanları kazandıran Çayırova Belediyesi, 4,5 yılda 14 yeni park yaptı, 16 parkı da yeniledi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana, ilçeye yeni yeşil alanlar katan ve Çayırovalıların nefes alacağı alanların sayısını arttıran Çayırova Belediyesi, Çayırova’daki park sayısını arttırdı. 7’den 7’0’e tüm Çayırovalıların keyifle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarının sayısını arttıran ve 14 yeni parkı ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, son olarak İnönü Mahallesi 130. Sokak’ta inşa ettiği parkı, mahalle sakinlerinin hizmetine açtı. İlçe sakinleri, mahallelerine kazandırılan park dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirirken, çalışmalarından ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.

16 PARK YENİLENDİ

Öte yandan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede mevcutta yer alan 16 parkta da yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak Yenimahalle’de bulunan Recep Aktürk Parkı’nı revize etti. Yenilenen parklarda, çim serimi, kamelya montajı, park korkuluğu yenileme, oyun grubu yenileme, kauçuk yenileme vb. gibi çalışmalar gerçekleştirilerek, parklar ilçe sakinleri için daha konforlu hale getirildi.

PARKLARA GÜVENLİK KAMERASI

Bununla beraber Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin beyannamesinde yer alan ‘Güvenli Park’ çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan parklara güvenlik kamerası takıldı. Böylelikle Çayırova’da bulunan parklar 7/24 takip ediliyor.