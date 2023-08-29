İlçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandıran Çayırova Belediyesi, 4 buçuk yılda 14 yeni park yaptı, 16 parkı da yeniledi.

Vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarının sayısını arttıran ve 14 yeni parkı ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, son olarak İnönü Mahallesi 130. Sokakta inşa ettiği parkı, mahalle sakinlerinin hizmetine açtı. İlçe sakinleri, mahallelerine kazandırılan park dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirirken, çalışmalarından ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. Öte yandan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede mevcutta yer alan 16 parkta da yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak Yenimahalle’de bulunan Recep Aktürk Parkı’nı revize etti. Yenilenen parklarda, çim serimi, kamelya montajı, park korkuluğu, oyun grubu ve kauçuk yenileme gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Parklar ilçe sakinleri için daha konforlu hale getirildi. İlçede bulunan parklara da güvenlik kamerası takıldı.