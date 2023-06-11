Çayırova Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği satranç turnuvası, 11 Haziran Pazar günü gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Satranç Turnuvası sona erdi.

Spor kenti Çayırova’da iki gün boyunca festival havasında gerçekleşen turnuvada, 21 ilden altısı yabancı toplamda 434 sporcu ter döktü.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda iki gün boyunca rakipleriyle mücadele eden sporcular, dostane görüntülerle turnuvaya noktayı koydu.

Çayırova Belediyesi 2. Satranç Turnuvası, ikinci gün oynanan üç tur sonrasında gerçekleştirilen ödül töreniyle sona ermiş oldu. Ödül törenine Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Kenan Tuzcu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin ve protokol katılım sağladı.

AİLELER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Turnuvanın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de Çayırova Belediyesi ekipleri, satranç turnuvasına katılan yarışmacılar ve onları yalnız bırakmayan aileleri için her şeyi düşündü. Sporcular müsabaka alanında maçlarını oynarken, onları yalnız bırakmayan aileler de dışarda Çayırova Belediyesi’nin kendilerine sunduğu çadır ve ikram imkanlarıyla rahat ve konforlu bir şekilde turnuva sonunu bekledi.

Çayırova Belediyesi 2. Satranç Turnuvası’nda son maçın tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Kenan Tuzcu ile birlikte ilçe protokolü 8 kategoride ilk 10’a giren sporculara ödüllerini takdim etti.

İŞTE 8 KATEGORİDE İLK 3’E GİREN SPORCULAR

7 YAŞ KATEGORİSİ

1)Ali Mete Dere

2)Yiğit Alp Oğuz

3)Kerem Alp Aksoy

8 YAŞ KATEGORİSİ

1)Ata Peray

2)Mehmet Emir Alim

3)Yusuf Selim Taşlıçay

9 YAŞ KATEGORİSİ

1)Ömer Kanık

2)Efe Öztürk

3)Bahar Amanı

10 YAŞ KATEGORİSİ

1)Ali Gür

2)Yavuz Selim Murutoğlu

3)Çınar Kara

11 YAŞ KATEGORİSİ

1)Mehmet Kıvanç Demir

2)Ahmet Kağan Çizer

3)Ayaz Zeyrek

12 YAŞ KATEGORİSİ

1)Kerem Genç

2)Ahmet Burak Beker

3)Emir Alp Aydın

14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ

1)Emil Mırzayev

2)Cemal Arda Bilir

3)Adnan Ulaç Öztaş

AÇIK KATEGORİ

1)Anar Aliakbarov

2)Serdar Murat Yıldız

3)Kerem Tuna Yılmaz