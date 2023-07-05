Kocaeli'de Çayırovalı çocukların birçok branşta eğitim gördüğü Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde yaz okulu etkinlikleri, yaza merhaba partisiyle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın yarınlarını şekillendirecek minikler, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde yaz okulu eğitimlerine başladı.

‘Şehrimizi İmar Geleceğimizi İnşa Ediyoruz’ mottosuyla Çayırovalı minikler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin eğitimi tam ve yarım güne çıkarttığı çocuk kulüplerinde, yaz okulu eğitimleri de devam ediyor. Çayırovalı minikler, yaza merhaba partisinde bir araya geldi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Çayırovalı minikler, çocuk kulüplerinin yaz okullarında yaptıkları etkinliklerle, yaz aylarını arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte dolu dolu geçiriyor.

Öte yandan çocuk kulüpleri için 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları başladı. Bu yıl 2018 doğumlu çocuklara hizmet verecek çocuk kulüplerinde kayıtlar 4 Ağustos’ta sona erecek.