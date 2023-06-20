Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, konteyner yıkama aracıyla, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor.KOCAELİ (İGFA) - Temiz toplum temiz kent sloganıyla hizmete devam eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yerinde yıkamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, düzenli aralıklarla ilçe genelindeki çöp konteynerleri yerinde temizliyor. İlk olarak köpüklenen konteynerler daha sonra tazyikli suyla yıkanıyor. Bununla beraber aynı araçta yer alan diğer bir sistemle konteynerden akan sular süpürgeyle çekiliyor. Böylelikle, konteyner yıkama sonrasında çıkan atık su, herhangi bir yere dökülmeden toplanıyor.

Yerinde yapılan yıkama işlemiyle çöp konteynerinin bulunduğu sokak sakinleri mağdur edilmemiş oluyor, hem de içinde bulunduğumuz yaz aylarında oluşabilecek koku ve görüntünün önüne geçiliyor. Belediye ekipleri, konteyner yıkama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.