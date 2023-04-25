Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçede yaşayan engelli bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Engelliler Merkezi tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da eksikliği hissedilen ve ihtiyaç olan eserleri bir bir tamamlıyor.

Kentin ihtiyacına yönelik ürettiği projeleri tek tek bitiren Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdiği ve ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Engelliler Merkezi projesini de tamamladı. Yoğun bir engelli nüfusunun yaşadığı Çayırova’da çok önemli bir ihtiyaç olan Engelliler Merkezi, çevre düzenlemesinden sonra hizmete açılacak. Çayırova’da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak ve ilçede büyük bir eksikliği giderecek merkezde; eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, atölye ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor.