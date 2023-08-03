Çayırova Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni yarın birbirinden eğlenceli etkinliklerle başlayacak.

Çayırova Belediyesi, delikanlılığa ilk adımı atacak minikler için sünnet şöleni gerçekleştiriyor. Yarın saat 18.00’da yapılacak sünnet şöleni, renkli anlara sahne olacak. Belediye üst otoparkında düzenlenecek geleneksel sünnet şöleninde, minikler için sihirbaz, palyaço, bando, DJ ve jonglör gösterisi yapılacak. Ayrıca lokma, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları yapılacak. Sünnet şölenine katılan çocuklara sünnet kıyafetleriyle şehir turu atılacak. Çocuklar, Başkan Bünyamin Çiftçi’yle birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi otoparkından başlayacak şehir turunun ardından şenlik alanına gidecek. Çocukların mutluluğunu çok önemsediklerinin altını çizen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Yavrularımız için geleneksel sünnet şölenimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeyden önemli. Cuma günü saat 18.00’da gerçekleşecek sünnet şölenimize tüm Çayırovalı hemşerilerimiz davetlidir" diye konuştu.