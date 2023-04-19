Çayırova Belediyesi’nin Ramazan Bayramı geleneği sürüyor. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi harekete geçen belediye ekipleri 51 bin haneye bayram çikolatası dağıtıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 4 yıldır geleneksel hale getirdiği her eve bayram çikolatasının dağıtımı devam ediyor. Bayram öncesi harekete geçen ekipler ev ev, kapı kapı dolaşarak ilçede yaşayan 51 bin haneye çikolata dağıtıyor.

Toplam 250 kişiyle mahallelere çıkarma yapan ekipler içinde, çikolata, belediyenin hizmetlerini anlatan bülten ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin kaleme aldığı mektubunun bulunduğu paketleri ilçedeki vatandaşlara ulaştırıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi evleri ziyaret ederek hemşerilerine çikolata ikramında bulundu. Belediye ekipleri çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak üzere titizlikle dağıtım yaparken Başkan Çiftçi’de ekiplere zaman zaman eşlik ediyor.

Evlere sürpriz ziyaretler yapan Çiftçi, vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını kutluyor.

Ekipler, bayramdan önce 150 bin kişiye çam sakızı çoban armağanı bayram hediyelerini takdim etmek için dağıtımlarına aralıksız devam ediyor.