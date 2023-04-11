Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin sözünü verdiği Küçük Sanayi Sitesi inşaatı başladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin kronik bir sorununu daha çözüyor.

Çayırova’daki küçük işletmeleri bir çatı altında toplayacak küçük sanayi sitesi için yer üreten ve proje hazırlayan Çiftçi, inşaatı başlayan Çayırova Küçük Sanayi Sitesi’ni yakından takip ediyor.

31 dönüm arazi üzerine kurulacak Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılacağı alanda başlayan hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, "Halkımıza taahhüdümüz olan Küçük Sanayi Sitemizin inşaatına başladık. Projemizi hızla tamamlayarak, ilçemizdeki küçük işletmeleri bir çatı altında toplayacağız ve kronik bir sorunu daha çözmüş olacağız" dedi.