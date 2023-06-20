Kurban Bayramı’na az bir süre kala, Çayırova Belediyesi Kurban Pazarı’nda da hareketlilik arttı. Pazar esnafı, belediyenin hizmetlerinden dolayı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin ilçede kurduğu kurban pazarı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Akse Mahallesi’nde yer alıyor. Kurban pazarına kurulan 163 çadırda esnaf, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışlarını yapmaya devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Kurban Pazarı’nda esnafların rahatı için her şey düşünülmüş durumda. Tuvalet, banyo alanları, mescit, çay, kahve ve yemek gibi birçok hizmetin sunulduğu pazarda esnaflar hizmetten oldukça memnun. Yine alanda bulunan zabıtalar ve belediye personelleri aracılığıyla esnafların taleplerine anında yanıt veriliyor ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kurban pazarında düzenli ilaçlamalar gerçekleştiriyor.

“İLGİ ALAKA MUHTEŞEM”

Çayırova’daki kurban pazarına üç yıldır geldiğini dile getiren Serhat Kahraman, “Çayırova’daki kurban pazarına üç yıldır geliyorum. Çayırova Belediyesi’nden Allah binlerce kez razı olsun. Daha önce ben başka hayvan pazarlarında da bulundum. Burada gördüğüm hizmeti başka yerde görmedim. Belediye övmek için söylemiyorum, övülecek bir şey ki söylüyorum. Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum çünkü kurbancılar üzerine ilgi alaka muhteşem. Zabıta müdürümüz olsun, ekipmanları olsun, her türlü her konuda gerek elektrik gerek su bu ihtiyaçlarımızı hiçbir sıkıntı yaşamadan görüyoruz. Hızır acil gibi diyebiliriz, gerektiği zaman, gerektiği yerde olabiliyorlar” dedi.