Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da projelendirdiği Milet Bahçesi’nde hızlı bir ilerleme kaydediyor. 70 bin metrekare büyüklüğündeki proje, Çayırovalıları bir araya getirecek.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde inşa ettiği millet bahçelerine bir yenisini Çayırova’da ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeye değer katacak projelerine son sürat devam ediyor.

Kısa bir süre önce Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne 33 bin metrekare büyüklüğünde dev bir park kazandıran Büyükşehir şimdi de Çayırova Millet Bahçesi için yoğun bir mesai harcıyor. Çayırovalıların doğayla iç içe huzurlu vakitler geçireceği Millet Bahçesi, 70 bin metrekare alanda hizmet verecek.

Akse Mahallesi’nde yapımı süren millet bahçesi, Çayırova’da yaşayan vatandaşların buluşma noktası olacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 40’a ulaştı. Bu bağlamda kıraathane ve mescit binasının kaba inşaatını tamamlayan ekipler, son yıllarda paten tutkunu gençlerin eğlenerek vakit geçirdiği skate parkın da (kay kay pisti) montajını bitirdi.

HIZLI İLERLEME KAYDEDİLİYOR

Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Çayırova Millet Bahçesi projesinde diğer imalatlarda hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Taş duvar imalatında yüzde 90 seviyesine gelen yüklenici firma, kafeterya binasının kaba inşaatını ise tamamlayıp duvar imalatına geçti.

Futbol sahasının temel betonlarını atan ekipler, büfe ve spor tesisi binasının kaba inşaatını tamamladı ve tesisat döşemesine geçti. Perde beton imalatına başlayan ve bunun yanı sıra oyun gruplarının yer aldığı alanın yüzde 80 beton dökme işlemini tamamlayan Büyükşehir, Çayırova Millet Bahçesi’ni en yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyor.

Öte yandan Çayırova’nın çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi projesinde; 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacağı öğrenildi.