Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesinin düzenlediği programda Çayırova’da yaşayan şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal iftar yemeği sonrası bir konuşma gerçekleştirdi.

Çiftçi konuşmasında; “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da inşallah günahlardan arındığımız bir Ramazan ayını hep birlikte tamamlarız. İnşallah Rabbim bizi Ramazan bayramına sağlıkla bir şekilde kavuşturur. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin’’ dedi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’da, “ Hepinizin bildiği gibi acılı bir süreçten geçiyoruz. 11 ilimizde büyük bir deprem oldu, orada da şehitlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet, Türk halkı da dünyada eşi benzeri görülmemiş kadar yardımsever bir halk. Şehitlerimize bugün vesilesiyle tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz sayesinde bu güzel vatanda yaşıyoruz. Değerli gazilerimiz de şehitlik yolunda yola çıktılar gazi oldular. Onlarla birlikte olmak bize gurur veriyor’’ ifadelerini kullandı.