Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nde yaz okulu kayıtları başlıyor. Üniversiteye hazırlık, lgs ve yaz okulu kursu olarak 3 farklı bölümde açılacak kursların kayıtları 29 Mayıs tarihinden itibaren Çayırova Belediyesi Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri’nden yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde 8.sınıf öğrencileri için Yaz Okulu LGS hazırlık kursu açılıyor. Kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve rehberlik dersleri yer alacak. Ayrıca konu anlatımı ve etüt soru çözümü ile öğrenciler lgs kursuna bilgi evlerinde hazırlanacak.

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi, her zaman olduğu gibi yaz okulu üniversite hazırlık kursunda da gençlerin yanında olacak. Deneyimli öğretmen kadrosu ile öğrencileri üniversiteye hazırlayan Gençlik Merkezi, yaz okulu kurslarında; konu anlatımı, soru çözümü ve etütler yer alacak.

11 FARKLI DERS SEÇENEĞİ

Çayırova Belediyesi lgs ve üniversiteye hazırlık kursları ile öğrencilerin yanında olurken diğer yandan da öğrencilere farklı kurs seçenekleri sunuyor. Belediye yaz okulu kurslarında yer alan dersler şu şekilde; Kur’an-ı Kerim, zeka oyunları, okuma-yazma, eğlenceli matematik, sokak oyunları, eğlenceli bilim, gitar, resim, bağlama, melodika ve keman dersi. Kayıt başvuruları belediye bilgi evleri ve kültür merkezlerinden yapılacak.