Kocaeli'de Çayırova Belediyesi tarafından yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ofisi ve spor salonu açılış için gün sayıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Yenimahalle sakinlerinin talepleri üzerine hayata geçirdiği Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ofisi ve spor salonunda çalışmalar tamamlandı.

Belediye tarafından yeri kamulaştırılan ve projesi hazırlanarak kısa sürede yapılan çok amaçlı hizmet binası iki kattan oluşuyor. Zemin katında muhtarlık hizmet ofisi ve spor salonu yer alan binanın ikinci katı ise aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek. Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ve Hizmet Binası, çevre düzenlenmesinden sonra mahalle halkının hizmetine açılacak.

Yenimahalle’nin önemli bir eksikliğini giderecek proje kapsamında aynı alanda yapılan parka yenileri de ilave edilerek vatandaşların ferah ve huzurlu bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerine imkân sunulacak.