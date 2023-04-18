Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayram öncesi ilçede yaşayan yetim çocukları tepeden tırnağa giydirdi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden itibaren yetim çocukların yanında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ Bize emanet” dediği yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Seçim beyannamesinde yerine getirdiği ilk taahhüt olan Beşikten Eşiğe yetim projesi ile ilçedeki yetim çocuklara sahip çıkan Çiftçi, kışın bot ve mont ihtiyacını ve bayramda da tepeden tırnağa giydirdiği yetim çocukları yalnız bırakmıyor.

Başkan Çiftçi, Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yetimlerin yüzünü bir kez daha güldürdü. İlçedeki anlaşma yapılan ve belediyenin sevince sosyal yardım mağazasından çocuklara bayramlık kıyafet hediye eden Çiftçi, yüzleri gülümsetti.

Mağazadan bayramlık elbise beğenen çocukların kıyafet seçimine destek olan Çiftçi, yakından ilgilendiği çocukların sevincine ortak oldu.