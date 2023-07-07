Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaz okullarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Bilgi Evi Yaz Okulu kurslarında eğitimlerini sürdüren miniklerle buluştu.

Akse Bilgi Evi’ne bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Çiftçi, burada hem sınıfları gezdi hem de çocukların cimnastik aktivitelerini takip etti. Çiftçi, çocukların eğlenceli matematik ve okuma-yazma derslerine eşlik ettikten sonra, bilgi evinde cimnastik kursu alan öğrencilerin yeteneklerini yerinde izledi.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını Çayırovalı çocuklar için seferber eden Başkan Çiftçi, “Yaz okullarımızda vakitlerini verimli geçiren, kişisel beceri ve yeteneklerini geliştiren, eğlenerek öğrenen çocuklarımızın mutluğundan biz de mutluluk duyuyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak azdır” dedi.