Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle proje turlarında buluşmaya devam ediyor. Proje turunda konuşan Başkan Çiftçi, “Neslimizin ihyası için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın geleceği için birçok projeyi ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, proje turu kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Düzenli olarak devam eden proje turlarında, Çayırovalılara tamamlanmış ve yapımı devam eden eserleri yerinde gösteren Başkan Çiftçi, ilçe sakinlerinin de takdirini toplarken, tura katılan ilçe sakinleri, program sonunda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletiyor.

Proje turunda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, eğitime çok önem verdiklerini dile getirdi.

Önceliklerinin neslin ihyası ve bu noktada çalışmalar üretmek olduğunu belirten Başkan Çiftçi, "Biz bilgi evlerinde çocuklarımızın anaokulundan başlayıp, üniversite dönemine kadar olan süreçlerinde her türlü imkanı sunuyoruz. Bilgi evlerimizde çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışma yapıyoruz. Bu sene çocuk kulüplerimizde bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Biz eğitime yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Eğitime yaptığımız yatırımın meyvesini 10 yıl, 15 yıl sonra alacağız ve bunu çok önemsiyoruz. İlçemize çok büyük iki kütüphane kazandırdık. Bununla beraber Çayırova’mıza yeni okul alanları üretiyoruz. Biz 4,5 yılda 7 okul arsası oluşturduk. Gelecekte oluşabilecek okul alanı için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.