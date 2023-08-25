Spor kenti Çayırova’ya havuzdan 6 madalya geldi. Çayırova Belediyesi sporcuları Efe Burak Berk ve Şevval Uzun düzenlenen Türkiye şampiyonasında 6 madalya aldı.KOCAELİ (İGFA) -Spor kenti Çayırova vizyonuyla ilçedeki gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spora olan desteği meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları Efe Burak Berk ve Şevval Uzun, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda altı madalya kazandı. Çayırovalı yüzücülerin başarısı, ilçede yüzleri güldürdü.

TÜRKİYE DERECELERİ ELDE ETTİLER

Yüzücülerden Efe Burak Berk, 50 metre kelebek stilde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Şevval Uzun ise 50 metre serbest stilde Türkiye ikincisi ve 50 metre sırtüstü stilde Türkiye dördüncüsü oldu.

Ayrıca Şevval Uzun’un da dahil olduğu bayrak takımı 4X100 serbest stilde Türkiye ikincisi olurken, 4X100 karışık stilde Türkiye şampiyonu olarak müsabakaları tamamladı.