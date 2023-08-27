Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sinema etkinliği vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Çayırovalılar “Neşeli Günler” filmini izleyerek nostalji dolu bir gece yaşadı.

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Akse Kitap Kahve’de açık hava sineması etkinliği düzenledi. Açık Hava Sinema programında Çayırovalılar, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen gibi usta oyuncuların başrolünü paylaştığı bir Yeşilçam klasiği olan ‘Neşeli Günler’ filmini ilgiyle izledi. Kurulan dev ekranda filmi izleyen Çayırovalılara belediye ekipleri tarafından mısır ve gazoz ikramı da gerçekleştirildi.

“Zaman tünelinde 70’li yıllara giderek açık havada nostalji yaptık”

Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ Zaman tünelinde 70’li yıllara giderek açık havada nostalji yaptık. Bazen gülümseten, bazen hüzünlendiren, bazen de düşündüren sahneleriyle bir Yesilçam klasiği olan "Neşeli Günler" sinema filmini 7’den 70’e Çayırovalı hemşerilerimizle birlikte Akse Kitap Kahve’de keyifle izledik. Etkinliğimize icabet eden ve büyük ilgi gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.