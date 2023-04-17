Çayırova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik, form budama, bakım ve onarım çalışması yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşan bayram öncesi, en çok ziyaret edilen alanların başında gelen mezarlıklar, hummalı bir çalışma ile bayrama hazır hale getirildi.

Günler öncesinde başlayan çalışmalarda Akse ve Şekerpınar mahallelerinde bulunan mezarlıklarda form budama, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılarak, vatandaşların ziyaretine hazırlandı.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlara arefe günü çiçek hediye edecek.

Ekipler, Akse ve Şekerpınar mezarlığı girişlerinde ziyaretçilerin Ramazan bayramlarını kutlayarak çiçek verecek.