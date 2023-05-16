Geleceğin sporcularının yetişeceği Çayırova Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın çalışmalar hızla devam ediyor. 9 farklı branşın aynı anda antrenman yapacağı spor tesisleri 2 bin seyirci kapasiteli olacak.

İlçenin spor alt yapısını güçlendirecek ve yıldız sporcular yetiştirecek olan Çayırova Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın inşaatı hızla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine kurulacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunda basketbol, voleybol ve hentbol oynanacak. Proje çerçevesinde spor salonuna bitişik yapılacak iki katlı bina ise sporcu fabrikası olacak. 9 farklı branşın aynı anda antrenman yapacağı spor tesislerinde geleceğin sporcuları yetişecek. Proje alanını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı spor kenti yapma hayaliyle yola çıktıklarını, 4 yılda spor alanında yaptıkları hamle ve yatırımlarla bunu başardıklarını söyledi. Çiftçi, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini projeyi en kısa sürede tamamlayarak Çayırova halkının hizmetine açacaklarını ifade etti. Sportif aktivitelerle sporu sevdirdiklerini, yeni yatırımlarla da Çayırova’nın spor altyapısını güçlendirdiklerini ifade eden Çiftçi, 4 yılda yaptıkları çalışmanın meyvelerini fazlasıyla aldıklarını, yüzlerce kupa ve madalyayı ilçeye kazandırdıklarını sözlerine ekledi.