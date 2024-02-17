Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken, VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.