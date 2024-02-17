Trendyol Süper Lig’in 26. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor’a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yarın akşam sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.



Ligde 44. randevu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 94 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0’lık skorla kazandı.



Karadeniz ekibine karşı galibiyet serisi

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1’i Türkiye Kupası, 8’i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe’yi ligde son olarak Eylül 2018’de 3-0’lık skorla mağlup etti.



Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 34 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.



Fenerbahçe’de 4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de, Rizespor mücadelesi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ganalı defans oyuncu Alexander Djiku ile hücum oyuncuları Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.



İsmail Kartal ile İlhan Palut 3. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’de 3. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe’nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.



Arda Kardeşler düdük çalacak

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kaynak: İHA