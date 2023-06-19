Muğla Büyükşehir Belediyesi dünyaca ünlü piyanist ve caz sanatçısı Kerem Görsev Trio konserine ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - Caz dünyasının önde gelen isimlerinden piyanist Kerem Görsev Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde caz severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü piyanist Kerem Görsev’e kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik etti.

Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla’da vatandaşları farklı kültürel etkinliklerle buluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi dünyaca ünlü piyanist ve caz sanatçısı Kerem Görsev Trio konserine ev sahipliği yaptı ve caz severlere Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Kerem Görsev Trio konserinde sanatçı kendi bestelerini caz severler için çaldı. Ayrıca sanatçı babası için bestelediği I RememberYourFace eserini de salonu dolduranlar için çaldı.

Konser sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban ve Genel Sekreter Birsen Kocataş Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman’a çiçek takdim etti.