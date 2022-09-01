Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van İli, İpekyolu İlçesi, Yalınağaç Mahallesi, 109 ada, 136 nolu parsel üzerinde “Erçek Biyogaz Enerji Santrali (3,210 MWm/3,12 MWe/3,428 MWt)” projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.