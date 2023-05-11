Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararının ardından, oy verme sürecinin tamamlandığı yurt dışında aldığı oylar ile Pazar günü verilecek oyların geçerli olup olmayacağı da tartışılmaya başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası uyarınca, İnce’nin çekilmesi oy pusulasında bir değişikliğe yol açmayacak.

Yurt dışında İnce'ye verilen ve Pazar günü İnce'ye verilebilecek oylar da geçerli sayılacak.

Ancak, İnce’nin ilk turda yüzde 50’nin üstünde oy alarak ikinci tura kalması halinde, bu seçime katılamayacak ve ikinci tur seçime sadece ikinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar katılabilecek.