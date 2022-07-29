Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 yılı aşkın süredir atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarının bulunduğu alanda hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi’nde ilk fidan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından dikildi.

İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından projesi 1930’da hazırlanan ve 1935 yılında hizmet vermeye başlayan Çelik Palas Oteli’nin kapasitesinin artırılması amacıyla 1988 yılında yapımına başlanan, tamamlanamayınca da yıllardır görüntü kirliliğine yol açan ek binaların bulunduğu alan, ayrıcalıklı bir proje ile kente kazandırılıyor. Yıllardır kentin en prestijli caddesinde harabe halinde bir beton yığını olarak duran ek binaların bulunduğu alanın kente kazandırılması için 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 2020 yılı ağustos ayında Bakan Murat Kurum’un da katıldığı törenle başlayan yıkımlar tamamlandı. Sosyal ve kültürel olarak bölgenin tekrar eski günlerine kavuşması amacıyla bölgeye ayrıcalıklı bir proje hazırlandı. Hazırlanan projede 86 bin 150 metrekare olan inşaat alanı yüzde 55’lik azalışla 39 bin 157 metrekareye indirildi. Mevcut 22 bin 170 metrekare olan peyzaj alanı ise yüzde 41’lik artışla 31 bin 370 metrekareye çıkarıldı.

Tam bir sosyal yaşam alanı

Yıkımlar sonrası kalan yapıların, Bursa’da ihtiyaç duyulan günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmet etmesi planlandı. Projede özellikle 15- 30 yaş arası gençlerin kullanımına imkan sağlayan, yetişkin, gençler ve çocuklar için kütüphane, modern sanat merkezi, paylaşımlı ofisler, e-spor müsabakalarının yapılacağı ve eğitimlerinin sağlanacağı, genç youtuberlar için dijital stüdyolar ile akıllı şehircilik ve inovasyon merkezinin de olacağı dijital gençlik merkezi yer alacak. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin hem atölye hem de sahne bazında sergilenebileceği alanların da bulunduğu projede bayanlar için hayat boyu sağlık merkezi, çok amaçlı salonlar ve sinema salonu, restoran ve kafeler, 215 araçlık kapalı otopark ile yürüyüş yolları, terasları ve çocuk oyun alanları da olacak. Tam bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan projede, yapı dışında kalan 31 bin 370 metrekare alan ise içi yollar ve millet bahçesi olarak Bursalılara hizmet verecek.

İlk fidanı Bakan Kurum dikti

Bursalıların merakla beklediği projede, ilk fidanı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dikti. Bakan Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti temsilcileriyle birlikte Çekirge Teras Sosyal Kültürel Tesis ve Millet Bahçesi’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler alan Bakan Kurum, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki yıl önce kendisinin de katıldığı törende yıkımları başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Kaba inşaatı yüzde 70 oranında azalttık. Betonlaşmayı ortadan kaldırdık. Buradaki 15 bin metrekarelik yapıda 215 araçlık kapalı otoparkımız olacak. Üstünde ise gençlerimizin her türlü faaliyetlerini yapabilecekleri kütüphaneler, kıraathaneler, stüdyolar, çalışma alanları, sanat merkezi olacak. Sanatseverler burada eserlerini sergileyecek. Vatandaşlarımız bu alanda hoş vakit geçirecek. Gençlerimiz, sosyal medya için her türlü çekimi stüdyolarda yapabilecek. Bursa’yı, tarihimizi ve kültürümüzü anlatacaklar. Yeşil Bursa’yı, inşallah Bursa’nın göbeğinde insanlarımızla buluşturmuş olacağız. Çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, Valimize teşekkür ediyorum. Projeyi, yılsonuna kadar büyük ölçüde tamamlayıp 2023 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Ekolojik koridor

Yapılan millet bahçesiyle birlikte Bursa’nın merkezinde bir ekolojik koridoru da hayata geçirmiş olacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Kültürpark’taki Millet Bahçesiyle başlayıp Çekirge Teras Projesi’yle devam eden; aslında Uludağ’ın esintisini şehre alabileceğimiz bir ekolojik koridoru oluşturmuş olacağız. Bursa’nın 2023’ünü hayal ediyorum. Buradan Ulu Camii güzergahına doğru gittiğimizde solumuza baktığımızda Selçuklu’dan kalma bir eseri, sağımıza baktığımızda Osmanlı’dan kalma bir eseri, hanlarımızı, hamamlarımızı göreceğiz. Ulu Cami etrafında tarihe vefa ve geçmişe saygı anlayışıyla yürüttüğümüz kentsel yenileme projesini de Bursa’ya kazandırdığımızda, şehre gelen vatandaşlar bir gün daha fazla vakit geçirmek, tarihi aksta daha fazla gezmek isteyecek. Bursa’nın yıllardır hayal ettiği ve beklediği bu projeyi, Bursalılara kazandırmış olacağız. Bu projeleri çok çok önemsiyorum. Biz de yakından takip ediyoruz. Şimdiden Bursa’ya hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler daha sonra anı olarak kütüğe isimlerinin bulunduğu plakaları çaktı. Ardından Bakan Kurum ve yanındakiler ilk fidanı toprakla buluşturarak can suyunu verdi.