Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul Anadolu yakasının büyük ilçelerinden olan Çekmeköy’de siyasi partilere karşı dayatma aday istemiyoruz sesleri yükseldi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy’de yaşayan bir grup Çekmeköy’lü vatandaşlar oluşturdukları “Çekmeköy Sevenler Platformu” adı altında bir araya gelerek yaklaşan yerel seçimlerde ilçelerinde halkın istediği kişinin belediye başkanı olmasını siyasi partilerin dayatmasıyla aday istemediklerini çeşitli etkinliklerle Çekmeköy sokaklarında dile getirdi.

Çekmeköy Doğa Park'ta düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle bir araya gelen platform üyeleri adına konuşan Çekmeköy’ün tanınan insanı Hasan Öztürk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Hasan Öztürk, Çekmeköy insanlarının bu oluşumu tüm İstanbul’da örnek gösterilecek bir oluşum olduğuna dikkat çekti.

“Bizler Çekmeköy halkının bu duyarlı davranışına sessiz kalamazdık ve onların yanında olduk ve olmayada devam edeceğiz" diyen Hasan Öztürk, "Demokrasinin gereği halkın sesini dinlemek lazım.Bu zamana kadar siyasi partilerin aldıkları kararla yerel yöneticileri seçtik.Halka hiç sordukmu? Cevap kocaman hayır.. Çünkü yukarıdakiler ne derse o oluyor.Peki ama halk ne diyor hiç soruldumu.Evet Çekmeköy belde olduğu dönemden Ömerli’de Taşdelen’de belde belediyeciliği yapıldı .Tüm Belediye Başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.Çekmeköy kurucu Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz beyefendiye ilçemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu’da Hasan Öztürk’ün yanında yer aldı. Yapılan açıklamaların ardından platform üyeleri Şahinbey caddesinden Madenler Meydanına toplu yürüyüş yaparak dayatma aday istemiyoruz sloganları attılar.