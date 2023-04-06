İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, arı ölümleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çelik, “Tarımda sezon açılışı yapıldı. Özellikle kirazda, tüm meyvelerde ilaçlamalar yapılmakta şu sıralar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha önce bununla ilgili, arıcılıkla ilgili, arıcıları da toplayıp sık sık toplantılar yapmışlığımız var. Öncelikle, arıcılardan önce, üretim yapan çiftçilerimizin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Ziraat mühendisleri, bu işi yapan arkadaşlarımız da zaten konulara vakıf. Özellikle ilaçlamaların saat 4’ten sonra yapılması halinde, daha verimli olduğu uzmanlar tarafından da söyleniyor. Çiftçilerimiz de bunu zaten biliyor. Saat 4’ten sonra 5 civarlarında bu ilaçlamalar yapılırsa, arılarımız o saatlerde kovanlarına geri dönmüş oluyor, dönme yolunda oluyor. Arılar doğanın dengesi. Bilim insanları ne diyorlar, ‘Hiç arı kalmadığı zaman dünyanın sonu geldi demektir’ diyorlar. Çünkü aşılama arılar vasıtasıyla, dünyanın her yerinde o şekilde oluyor. Bu anlamda öncelikle ilaçlama yapan çiftçilerimizin dikkatli olması, aynı zamanda arıcılarımızın da sabahleyin kovanları açarken, biraz daha çevreye şöyle bir göz kulak verip, dikkatli olma noktasında yarar var diye düşünüyorum. Zaten her sene oluyor. Toplu ölümler oluyor. Maalesef bir türlü bunu engelleyemiyoruz ama çiftçimiz de bilsin ki, kendi ayağına kurşun sıkıyor.”