62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Celtic Legends, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalılarla buluştu.Ersel NALBANT/ HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - İrlanda dans ve müziğini 22 yıldır sahneleyen Celtic Legends, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.
Bursalıları İrlanda'ya doğru yolculuğa çıkaran Celtic Legends'in gösterisinin müzik direktörlüğünü Sean McCarthy üstlenirken, koreografisini ise Jacintha Sharpe hazırladı.
İrlanda'nın geleneksel müzik ve dans kültürünü canlı enstrümanlar ve koreografileriyle Bursalıların gözleri önüne seren Celtic Legends, yaklaşık 2 saat süren programı boyunca Bursalıları kendine hayran bıraktı.
Gösteri sonunda Bursalılar Celtic Legends'i ayakta alkışladılar.