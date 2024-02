Programa Çeltikçi Mahallesi muhtarı Rıdvan Uslu, muhtar adayları Selahattin Dumanlar, Taner Atak, cami cemaati ve çok sayıda genç katıldı. Konuyla ilgili gençler adına açıklama yapan Uğur Kasap ve Mehmet Uysal; "Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Berat Gecesini kutlarız. Hem bu gece vesilesi ile hemde yaklaşan yerel seçimler öncesinde mahallemizdeki birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesi amacı ile muhtar adaylarımızın ve mahalle gençlerimizin katılımı ile sabah namazı buluşması ve ardından kahvaltı ikramında bulunduk. Şunu belirtmek isteriz ki bizler Çeltikçi mahallesi olarak her zaman ve her konuda birlik beraberlik içerisindeyiz. Seçimleri hangi muhtar adayımız kazanırsa kazansın, kazanan her zaman Çeltikçi olacaktır. Muhtar adaylarımıza çıktıkları bu hizmet yarışında başarılar diliyoruz. Bu organizasyonun yapımında emeği geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Muhabir: Fahrettin Eniş