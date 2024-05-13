Çeltikçi Mahalle Muhtarlığının düzenlemiş olduğu hayır mevlidi ve toplu sünnet cemiyeti büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.



Etkinliğe Kaymakam Eren ARSLAN Belediye Başkanı Alper TABAN olmak üzere çok sayıda prokol üyeleri katılım sağladı.Ertuğrul gazi derneğinin kıl çadır ve folklor ekibi olarak katkıda bulunduğu etkinlikte şişme çocuk oyun alanı, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.



Mehteran gösterilerininde sergilendiği etkinlik hakkında muhtar Selahattin DUMANLAR yaptığı açıklamada:

Her yıl hayırseverlerimizin destekleriyle geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz hayır Mevlütümüzü bu yıl ihtiyaç sahibi 16 sünnet çocuklarımızıda dahil ederek toplu sünnet etkinliği olarak yapmaya karar verdik. Yaklaşık 1 aylık yoğun geçen hazırlık maratonundan sonra tüm masrafları hayırseverlerimiz tarafından karşılanan etkinliğimizi büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirdik.

Düzenlemiş olduğumuz köy hayrı ve toplu sünnet cemiyetimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta sayın Kaymakamımız Eren ARSLAN, Belediye Başkanımız Alper TABAN, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burhan SERBEST, İlçe Jandarma Komutanı İsmail TEPE,Siyasi Partilerimizin Değerli Başkan ve yöneticileri, Değerli Meclis üyelerimiz ,Akparti Kadın Kolları Başkan ve yönetimi,Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli Başkan ve Yöneticileri,Ziraat odası başkanımız ve yönetimi,Kamu kurumu Müdür ve personelleri, Muhtarlar derneği Başkanım ve değerli muhtarımız,Spor kulübü başkan ve yöneticileri,sünnet ailelerimize,çok değerli basın mensupları ve uzaktan yakından davetimize icabet eden tüm dost ve misafirlerimize Çeltikçi mahallesi muhtarlığı ve halkı olarak çok teşekkür ederiz.

Ve yine bu organizasyonu gerçekleştirmemizde emeği geçen başta çok değerli Hayırseverlerimiz olmak üzere, Azalarıma, Kooperatif Başkanlarımız ve yönetimlerine, Ertuğrul Gazi Derneğimize, Mehteranımıza,Okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimize, cami imamımıza,her zaman gurur duyduğumuz Gençlerimize, gelecemizin teminatı çocuklarımıza, Eli öpülesi annelerimize ve çok değerli bayanlarımıza ve büyük bir katılım sağlayarak programımızın çoşkuyla gerçekleşmesini sağlayan Çeltikçi Mahallesi halkımıza Şahsım ve yönetimim adına çok teşekkür ederim,dedi.



