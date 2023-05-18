Cem Bölükbaşı Autopolis Pisti’nde dördüncü Super Formula yarışına çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Cem Bölükbaşı, Super Formula serisindeki dördüncü yarışına Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında çıkmaya hazırlanıyor.

Bölükbaşı’nın TGM Grand Prix ile Autopolis Pisti’nde çıkacağı yarış hafta sonu; 20 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 03:35’te gerçekleştirilecek antrenman turlarının devamında 08.30’daki sıralama turları ile başlayacak.

Büyük yarış ise 21 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da başlayacak. Yarış, serinin resmi uygulaması SFgo’nun yanı sıra S Sport Plus’tan da canlı yayınlanacak.



Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, Super Formula serisindeki dördüncü yarışına bu hafta sonu çıkacak.

Super Formula’daki ilk sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen Cem Bölükbaşı’nın 5 puanı bulunuyor.

TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı’nın 4.673 kilometrelik Autopolis Pisti’nde çıkacağı sezonun dördüncü yarış hafta sonu, 20 Mayıs Cumartesi günü sabaha karşı saat 03.35 ile 05.05’te gerçekleştirilecek antrenman seansı ile başlayacak. Sıralama turları ise aynı gün saat 08.30’da düzenlenecekken Cem Bölükbaşı, takım arkadaşı Toshiki Oyu’dan önce piste çıkacak.

