Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, Super Formula serisindeki yedinci yarışına bu hafta sonu çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Japonya’da düzenlenen Super Formula’da yarışan Cem Bölükbaşı, serininin yedinci yarışına bu hafta sonu Twin Ring Motegi Pisti’nde çıkacak.

Sıralama Turları 19 Ağustos sabah 08.50’de, yarış ise 20 Ağustos 09.00’da gerçekleşecek.

Adrenalin dolu hafta sonunun Yarış ve Sıralama Turları, S Sport Plus ve serinin resmi uygulaması SFgo’dan canlı takip edilebilecek.

Büyük yarış pazar sabahı 09.00’da düzenlenecek

TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı’nın yarış hafta sonu programı, cumartesi günü sabaha karşı 03.20’de düzenlenecek Antrenman Turlarıyla başlayacak. Ardından sabah 08.50’de yarışın grid diziliminin belirleneceği Sıralama Turları gerçekleştirilecekken büyük yarışın koşulacağı pazar günü ise ilk olarak 03.25’te ikinci bir antrenman turları yapılacak.

Şu ana kadar seride toplam 5 puana ulaşan Cem Bölükbaşı’na Türkiye’den yoğun destek var.

Ana sponsorları Borusan Otomotiv, ZES (Zorlu Energy Solutions), Kuzu Grup, Armsto ve TEM Agency yanı sıra Mavi, MESA Holding, Rixos Hotels, Tersane İstanbul, CK Architecture, HRX Racewear İtalya, Gentaş Kimya, Neogen, ve Çınar Rugs desteğiyle Super Formula’da yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.