2022-2023 sezonunda 2. Amatör kümede zirve mücadelesi verecek olan Cerrahspor, Teknik Direktör Cemal Yılmaz ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Başkan Recep Okumuş imza töreninde yaptığı kısa konuşmada;

"Cerrahspor olarak bu sezon mütevazi bir kadro oluşturup fair-play çerçevesinde üst sıralar ve zirve için mücadele edeceğiz, bu doğrultuda değerli hocam Cemal Yılmaz ile el sıkıştık. Her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi sahamızda yapılıyor ama Mayıs ayı gibi teslim edileceğinden bu sezon istifade edemeyeceğiz gibi ama hayırlısı olsun, Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum, Baskf Başkanımız Sayın Osman Kılıç'a ve emeği geçen herkese kulübüm ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Teknik Direktör Cemal Yılmaz ise Cerrahspor'da olduğu için mutlu olduğunu ve Cerrahspor'un hedefleri doğrultusunda başarılı olmak için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstereceğini belirtti.