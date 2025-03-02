Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen cemevi projesinin, merdiven mermer kaplaması ve korkulukları, yangın kapısı montajı, çatı katı tribün playwood ve dış cephe mantolama çalışması, betonarme işleri, duvar ve alçıpan asma tavan imalatları tamamlandı. Çevre altyapı çalışmaları, prekast cephe kaplaması, alüminyum giydirme cephe cam, vitrifye ve asansörlerin montajı ile dış cephe doğrama silikonları çekme, çatı katı laminant parke ve karo halı kaplama işleri de titizlikle devam ediyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla projede sona gelinecek.

Derince Sopalı Mahallesi’nde yapımı hız kesmeden devam eden İmam Zeynel Abidin Cemevi’nin inşaat alanı toplamda 4 bin 45 metrekareyi kapsıyor. Proje, 800 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa ediliyor. İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden cemevinde; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay-bayan tuvaletleri, yemekhane, mutfak, ürün satış ve fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.