Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlerdeki personelin bayramını kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu.

Başkan Ergün’ün nöbetçi birimlerdeki bayramlaşma programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü ve Büyükşehir ile MASKİ Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanları eşlik etti.

Başkan Cengiz Ergün, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıza Birimi, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza Birimine ziyarette bulundu. Nöbetçi personellerin bayramlarını kutlayan Başkan Cengiz Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi.