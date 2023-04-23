Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’dan başlayan milli direnişimizin sembolü olan Gazi Meclisimiz, ülkemizi işgal eden düşman güçlerine inat 23 Nisan 1920’de açılmıştır. Bu önemli hamle, büyük Türk milletinin esaret kabul etmediğinin ve hiçbir boyunduruk altına girmeyeceğinin açık bir mesajı olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra büyük deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli ve Türk milletinin tarihindeki özel günü, Türk çocukları başta olmak üzere dünyadaki tüm çocuklara bayram olarak armağan etti.

Bu güzel bayramın coşkusunu yaşarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza geçmişimizi en güzel şekilde aktarmayı kendimize görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize kazandıracağımız Kurtuluş Müzesi de bu anlayışla projesini hazırladığımız önemli çalışmalarımızdandır. Çocuklarımız, bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarıdır. Bu nedenle onlara geçmişimizi en iyi ve en doğru şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu duygularla başta afet bölgesindeki çocuklarımız olmak üzere tüm çocukların bayramını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza böylesine önemli bir günü bayram olarak armağan eden büyük deha Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”